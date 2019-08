Ticketverkoop 'Kerstmagie' gaat van start, organisatie zoekt nog vrijwilligers Els Dalemans

12 augustus 2019

Bornem De ticketverkoop voor 'Kerstmagie' in kasteel d'Ursel in Hingene is van start gegaan. Ook de voorbereidingen voor de reeks theaterwandelingen zijn volop aan de gang. "Alles wordt georganiseerd door vrijwilligers, we kunnen best nog wat helpende handen gebruiken", klinkt het.

“Kerstmagie is een sprookjesachtige reeks theaterwandelingen, die plaatsvinden van 7 tot 23 december. Het kasteel wordt versierd in een feeërieke kerstsfeer en in de kamers wordt het stuk ‘Paniek in het Kerstkasteel’ gespeeld. Het bijzondere aan Kerstmagie is dat alles wordt gerealiseerd door vrijwilligers”, zegt kasteelregisseur Heleen Van Aken.

“Achter de schermen wordt al hard gewerkt, de verschillende vrijwilligersteams verzamelen regelmatig om de nodige afspraken te maken. Er mogen nog altijd vrijwilligers bijkomen voor de teams kostuum, onthaal en catering. We zoeken ook nog kinderen en volwassenen om te acteren en te figureren. Voor hen plannen we een extra auditie op 14 september. Iedereen kan zich aanmelden via het formulier op de website van Kerstmagie.”

Ook de ticketverkoop voor Kerstmagie is van start gegaan, kaarten kopen aan €14,95/stuk kan via www.kerstmagie.be.