TC Bornem heeft een Belgische jeugdkampioen in de rangen Werner Thys

15 september 2020

08u08 2 Bornem Met Xavier De Marteau kroonde een belofte van TC Bornem zich het voorbije weekend tot nationaal jeugdkampioen in de reeks jongens 11. De manier waarop was overtuigend. In twee wedstrijden verloor De Marteau slechts twee games.

Xavier De Marteau, die volgende maand zijn elfde verjaardag viert, won dit seizoen de vijf tornooien om het Belgian Junior Circuit en veroverde ook nog eens op tien reguliere toernooien bij de jongens 11/1 de hoofdprijs. Tussendoor won De Marteau drie toernooien in een hogere leeftijdsreeks bij de jongens 13. Geen wonder dus dat De Marteau als favoriet aan de eindronde van het Belgian Junior Circuit op Forest Hills begon.

“Op basis van de resultaten mag hij dan wel favoriet zijn, het blijft altijd afwachten hoe een wedstrijd verloopt”, zegt papa en TC Bornem-voorzitter Mario De Marteau. “De score zegt ook niet altijd alles, de rally’s zijn dikwijls zeer lang. Echt gemakkelijk is het nooit. Een nationale eindronde zorgt bij een jeugdspeler wel voor extra druk en ik ben tevreden dat Xavier daar goed mee omging. Minstens even belangrijk als de resultaten vind ik de sociale vaardigheden die een jonge tennisser op het jeugdcircuit ontwikkelt. De attitude naast het veld moet goed zijn. Weglopen na een nederlaag is uit den boze.”

Het gebeurt niet elk jaar dat TC Bornem een nationale kampioen in de rangen heeft. “Dat klopt, maar de puzzelstukken vallen goed in elkaar”, aldus De Marteau. “Op TC Bornem wordt Xavier uitstekend begeleid door Luc Van Damme, vroeger nog coach van Els Callens, en twee keer per week volgt hij in Wilrijk KDT-training (Kids Development Team, red.). Verder heeft Xavier in Bornem aan Nik Denotté een voortreffelijke sparringpartner. Nik is een jaar ouder en maakte de stap naar de Topsportschool in Wilrijk. En verder kan Xavier binnen onze club ook uitstekend trainen met de iets oudere jongeren.”

Naast tennis is Xavier De Marteau in Bornem ook nog actief op het voetbalveld. “Hij doet dat graag, maar tennis blijft wel nummer één”, lacht papa De Marteau. “Zijn passie voor tennis is groot en hij probeert ook alle grote toernooien te volgen. Aan de posters in zijn kamer te zien is Roger Federer overduidelijk zijn groot idool.”