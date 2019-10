Studenten steken handen uit de mouwen voor het goede doel Els Dalemans

17 oktober 2019

15u53 2 Bornem Vier studenten brachten hun tijd donderdag niét door op de schoolbanken, maar in kasteeldomein d’Ursel in Hingene (Bornem). Ze staken er de handen uit de mouwen voor het goede doel tijdens ‘Youca Action Day’.

“Tijdens Youca Action Day gaan alles samen zo’n vijftienduizend jongeren één schooldag aan het werk. Ze kiezen zelf wat ze willen doen, en verdienen daarmee een loon van 55 euro. Dat geld krijgen de studenten niet zelf: de ingezamelde som gaat dit jaar naar een jongerenproject in Guinee. Ook twee jongerenprojecten in België, Molenbeek Rebels Basketball en Jongerenwerking ACM, krijgen steun van Youca”, zegt directeur van het kasteel Koen De Vlieger.

Leegmaken van de grachten

“Provincie Antwerpen neemt ook deel aan de Youca Action Day en stelt studenten te werk op verschillende plaatsen. Bij ons op het kasteeldomein d’Ursel hielpen de jongeren bij het leegmaken van de grachten. Door de droge zomers staat er heel weinig water in de walgrachten, dit is hét ideale moment voor een opruimactie. De studenten haalden de vele takken, die in de loop der jaren in de gracht vielen, er weer uit.”

Ook de studenten zelf amuseerden zich op het kasteeldomein. “Dit is een fijn project: voor ons is het maar een kleine moeite om één dag te werken en zo iemand anders te kunnen helpen. We doen zelf meteen ook wat werkervaring op.”