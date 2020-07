Straf met uitstel voor reeks diefstallen Tim Van Der Zeypen

03 juli 2020

13u00 0 Bornem De rechtbank in Mechelen heeft een dertigjarige man uit Putte veroordeeld tot een celstraf van achttien maanden met uitstel. Hij werd schuldig bevonden aan een hele reeks diefstallen.

De diefstallen dateren van vorig jaar. Zo ging hij er naast twee winkeldiefstallen ook nog vandoor met een Volvo, een motorfiets en een motorhelm. Verder stond werd hij ook nog schuldig bevonden aan enkele woninginbraken én een poging daartoe. Dat gebeurde tot twee keer toe bij twee van zijn buren.

“Het zal je buurman maar zijn”, reageerde de advocaat van één van de slachtoffers. Hij stelde zich samen met twee anderen nog burgerlijke partij en vroeg een schadevergoeding. Aan hen moet hij een schadevergoeding betalen van in totaal bijna 10.000 euro.

Schulden

De verdediging ontkende de feiten niet. “Na de echtscheiding ben ik in de schulden gesukkeld. Ik had de woonlening overgenomen en ik ben zo in de problemen gekomen”, vertelde de dertiger op zitting. Volgens de verdediging heeft de man inmiddels zijn leven terug in handen.

Zij vroegen dan ook een straf met uitstel gekoppeld aan voorwaarden. Iets waar de rechtbank uiteindelijk ook op inging. De rechtbank veroordeelde hem tot een celstraf van achttien maanden en een geldboete van 1.600 euro met uitstel. Hij moet zich de komende drie maanden wel aan enkele voorwaarden houden.