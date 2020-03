Straf met uitstel na diefstal bij buurman Tim Van Der Zeypen

31 maart 2020

13u15 0 Bornem Een 71-jarige vrouw uit Bornem is door de rechter in Mechelen veroordeeld tot een celstraf van zes maanden met uitstel. De vrouw werd schuldig bevonden aan een diefstal bij haar buurman.

Ze ging er een tijdje geleden vandoor met zo’n 7.000 euro. De vrouw geraakte binnen in de woning van haar slachtoffer omdat ze een huissleutel had. “Dit had ze gekregen om met het hondje van de buurman te kunnen gaan wandelen”, klonk het destijds op zitting. Oorspronkelijk ontkende de 71-jarige vrouw de diefstal maar uiteindelijk gaf ze de feiten toch toe. Zij vroeg op zitting een milde straf. De rechter oordeelde dat de feiten voldoende waren bewezen en legde de vrouw een celstraf zes maanden en een geldboete van 400 euro op. Beide werden uitgesteld gedurende een periode van drie jaar. Aan de buurman moet ze een schadevergoeding betalen van net geen 2.000 euro.