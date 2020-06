Straat afgesloten voor herstellingen aan waterleiding Tim Van Der Zeypen

21 juni 2020

Al voor de derde keer heeft watermaatschappij Pidpa herstellingswerken moeten uitvoeren in de Willem De Blockstraat in Wintam (Bornem). Door de herstellingswerken was de straat volledig afgesloten. Het verkeer moest een omleiding volgen. Volgens de buurtbewoners is het niet de eerste keer dat de watermaatschappij herstellingen moet komen uitvoeren. Zij stellen er zich vragen bij waarom de maatschappij niet meteen de hele waterleiding kan komen vervangen.