Stedenband Bornem-Nquthu wint tweede prijs bij internationale PLATFORMAwards Kristof De Cnodder

14 juni 2020

09u40 0 Bornem De stedenband tussen Bornem en het Zuid-Afrikaanse Nquthu heeft de tweede prijs gewonnen bij de internationale PLATFORMAwards. Die awards zetten samenwerkingsverbanden in de kijker die bijdragen tot duurzame ontwikkelingsdoelen.

Voor de tweede editie van de PLATFORMAwards dienden 26 partnerships hun kandidatuur in. Ook Bornem-Nquthu was daarbij. Sinds 2008 werken beide gemeentes samen en wisselen ze kennis uit, onder andere op het vlak van afvalverwerking. In het kader van het programma kon Nquthu bijvoorbeeld een recyclagecentrum uit de grond stampen. De scholen in beide gemeentes worden verder mee ingezet in sensibiliseringscampagnes.

De jury van de PLATFORMAwards kon de geleverde inspanningen dus wel appreciëren, want Bornem-Nquthu eindigde als tweede, na Barcelona-Marrakesh. “Voor een kleine gemeente is dit een hele mooie blijk van erkenning”, reageert Bornems burgemeester Kristof Joos (N-VA). “Ik hoop dat onze samenwerking andere organisaties kan inspireren.”