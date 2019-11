Sportdienst past zwemlessen aan: schoolslag wordt geschrapt Els Dalemans

05 november 2019

10u47 3 Bornem De sportdienst van Bornem past de organisatie van de zwemlessen in het Breevenzwembad aan. “We schrappen de klassieke schoolslagbeweging van het programma. Ook de lessen watergewenning pakken we voortaan anders aan”, klinkt het.

De Bornemse sportdienst gaat bij de start van een nieuw zwemlesseizoen voor een nieuwe aanpak. “De grootste verandering is het schrappen van de klassieke schoolslagbeweging. Onze lesgevers merkten dat kinderen van 5, 6 jaar oud motorisch nog niet in staat zijn om deze slag correct uit te voeren. We merken dat kinderen die op de ‘nieuwe’ manier les krijgen, sneller vorderingen maken door natuurlijke bewegingen te maken. Bovendien voelen ze zich zo veiliger in het water en zijn ze meer zelfredzaam.”

Watergewenning

De zwemlessen in Bornem vinden elke maandagavond plaats van 16.30 tot 18.90 uur. “De kinderen worden dan in niveaugroepen ingedeeld en kunnen zo eerst het ‘haaienbrevet’ halen en daarna vervolmakingslessen crawl volgen. We haalden de lessen ‘watergewenning’ uit dit aanbod op maandag. Voortaan bieden we gratis groepslessen voor ouders én kinderen aan op zaterdag tussen 17 en 18 uur. Een zwemlesgever leert ouders en hun kinderen hier oefeningen aan, zodat mama en papa later ook zelf met hun kleintje aan het werk kunnen.”

Wie wil deelnemen aan de zwemlessen in Bornem, moet minstens 5 jaar oud zijn en geen watervrees meer hebben. Online inschrijven kan via www.bornem.be.