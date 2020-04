Sportdienst organiseert online paassportkamp Els Dalemans

10 april 2020

12u46 0 Bornem De Bornemse sportdienst moet het jaarlijkse paassportkamp, dat zou plaatsvinden van 14 tot 17 april, annuleren omwille van de coronamaatregelen. Maar voor kinderen die toch willen sporten, wordt een online-kamp georganiseerd.

“Onze sportpromotoren en monitoren zullen tijdens de tweede week van de paasvakantie vier dagen lang telkens twee sporten in de kijker plaatsen. Kinderen zullen telkens via een demofilmpje kennis kunnen maken met een bepaalde sport, die ze daarna in hun ‘kot’ of in de tuin zelf kunnen uitproberen. Alles wordt zo duidelijk mogelijk gedemonstreerd en van de nodige uitleg voorzien.”

“Ook onze jongste deelnemertjes, de ‘Multimovers’, worden niet vergeten. Zij krijgen elke dag een nieuwe opdracht. We plannen lesjes rope skipping, een fietsparcours en zelfs een complete work-out voor kinderen en jongeren. Alle opdrachten en filmpjes zullen volgende week te vinden zijn op de Facebookpagina ‘Sportdienst Bornem’.”