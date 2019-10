SOS Spanje Klein-Brabant vult twéé vrachtwagens met hulpgoederen voor slachtoffers noodweer

Els Dalemans

08 oktober 2019

14u58 0 Bornem Nu donderdag vertrekt de tweede vrachtwagen van SOS Spanje Klein-Brabant vanuit Bornem naar het zuiderse land. Opnieuw zit de truck propvol kleding en huisraad, bestemd voor de slachtoffers van het noodweer begin september. “We willen alle helpende handen en sponsors uitdrukkelijk bedanken”, zegt David Wauters namens de organisatie.

De inzamelactie van SOS Spanje Klein-Brabant kwam er na een noodkreet van Kim Verbeke en Rudy De Schutter, die begin 2019 vanuit Klein-Brabant naar Spanje verhuisden. De ‘gota fria’ -de jaarlijkse hevige regenval in het land- was dit keer een uitzonderlijk zware storm. Heel wat huizen in de buurt werden verwoest, de inwoners raakten al hun bezittingen kwijt.

5 vrijwilligers

Verbeke en De Schutter vroegen hun vrienden in België om de schouders te zetten onder een inzamelactie. “We zijn gestart met een ploeg van 5 vrijwilligers uit Klein-Brabant, drie weken lang kon iedereen ons kleding, meubilair, elektro, speelgoed en schoolgerei voor de kinderen, dierenvoeding en meer brengen. We reden ook zelf rond met een bestelwagentje om zo veel mogelijk grote spullen te vervoeren. Heel wat mensen die ons materiaal brachten, boden spontaan aan om mee te helpen inpakken, dat was hartverwarmend”, aldus Wauters.

“Dankzij de financiële steun die we kregen, konden we het transport, de brandstof en tolkosten van niet één maar twee vrachtwagens bekostigen. De eerste vrachtwagen is al in Spanje gearriveerd, het materiaal wordt daar verdeeld over de getroffen gezinnen. De tweede truck vertrekt nu donderdag 10 oktober en komt zaterdag op zijn bestemming aan. Voor ons zit deze inzamelactie er dan op. We zijn allemaal heel moe maar ongelooflijk dankbaar. Zonder de vele sponsors, gulle giften en helpende handen was dit ons nooit gelukt.” Meer info op www.facebook.com/sosspanjekleinbrabant.