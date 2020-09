Snelheidscontroles in zone 30 Tim Van Der Zeypen

28 september 2020

09u00 0

Zowel in Puurs-Sint-Amands als in Bornem heeft de politie snelheidscontroles gehouden in de zone dertig. In Puurs-Sint-Amands werd er gecontroleerd langs de Rozenlaan. In Bornem stonde de politie opgesteld in de Hingenesteenweg. Er werden respectievelijk 67 processen-verbaal opgesteld. In Bornem bedroeg de topsnelheid 57 kilometer per uur, in Puurs-Sint-Amands klokte een chauffeur af op 45 kilometer per uur. De politie van Klein-Brabant liet eerder al weten dat ze regelmatig snelheidscontroles zouden houden in de zone dertig of in schoolomgevingen. Het zal dat dergelijke snelheidscontroles ook komende week nog herhalen.