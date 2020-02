Slachtoffers van rooftocht op oudejaarsavond: “We hebben schrik om die inbrekers weer tegen te komen op straat” Tim Van Der Zeypen

26 februari 2020

12u55 6 Bornem Twee mannen uit Bornem stonden woensdagvoormiddag voor de rechter na twee Twee mannen uit Bornem stonden woensdagvoormiddag voor de rechter na twee inbraken op oudejaarsavond . Ze riskeren respectievelijk een celstraf van 18 en 37 maanden effectief. Een van de getroffen gezinnen stelde zich burgerlijke partij en vroeg een schadevergoeding. Het Bornemse koppel kende de inbrekers en is bang hen weer tegen te komen op straat.

Het Bornemse koppel zou oudjaar bij familie gaan vieren maar dat feest eindigde nog voor het echt was begonnen in mineur. “Ze werden plots opgebeld en kregen te horen dat personen aan het inbreken waren in hun woning. Mijn cliënten haasten zich naar huis om daar vast te stellen dat de politie massaal aanwezig was en ze inderdaad het slachtoffer waren geworden van een inbraak”, zei hun advocaat Peter Heymans vanochtend.

De daders konden snel worden gevat. De politie kon één van hen meteen arresteren bij het naar buiten vluchten, zijn kompaan even later in de buurt. Een hele nacht was de politie bezig met de nodige vaststellingen. “Hierdoor konden ze zelfs de nacht niet thuis doorbrengen en moesten ze noodgedwongen in hun mobilhome slapen”, aldus meester Heymans. “Pas een dag later konden ze ravage gaan vaststellen.”

En die was groot. Niet enkel hadden ze een spade gebruikt om de achterdeur met heel wat geweld te forceren, verschillende lades en kasten waren doorzocht en de inhoud ervan op de grond gekieperd. Op verschillende plekken hadden de gangsters zelfs draagtassen met buit klaargezet om mee te nemen. “Van juwelendoosjes tot zelfs lingerie en bikini's”, klonk het nog op zitting.

De maatschappij is veel veiliger nu ze zijn aangehouden. Ze zijn niet klaar om gereïntegreerd te worden Openbaar aanklager Philippe Van Ingelgem

Zware jongens

Na hun inbraak werden de 27-jarige Antonio B. en Mounir O. (33) gearresteerd en aangehouden. Later bleek dat ze ook nog in het bezit waren van verschillende spullen die afkomstig waren van een tweede en gelijkaardige inbraak in dezelfde buurt. Vandaag woensdag mocht het duo het na ruim twee maanden al komen uitleggen aan rechter Theo Byl. Het parket was streng in zijn vordering. Onder meer omwille van hun gerechtelijk verleden.

Zo werd de 33-jarige O. al maar liefst zes keer veroordeeld waaronder ook voor diefstallen en heling. “Blijkbaar kunnen de beklaagden de regels in de maatschappij niet naleven. Deze lijken hen in ieder geval weinig te interesseren”, aldus openbaar aanklager Philippe Van Ingelgem. “Ze zijn dus ook nog niet klaar om gereïntegreerd te worden in de maatschappij. Die is overigens veel veiliger nu de beklaagde zijn aangehouden.”

Tegen de beklaagden werden effectieve celstraffen geëist van 18 en 37 maanden. Hun advocaten pleitten beiden om hier niet op in te gaan. Zo vroeg onder meer O.’s raadsman Pieter De Wit om rekening te houden met de tegenslagen waarmee zijn cliënt werd geconfronteerd: “Hij verloor zijn job toen zijn rijbewijs werd ingetrokken en zo stapelden de schulden zich op. Toen de inbraak werd voorgesteld, ging hij hierin mee.”

We hadden een feest met onze kinderen en kleinkinderen gepland maar dat hebben we door jullie kunnen annuleren Slachtoffers

Kennissen

Ook advocaat Loïc Cerulus vertelde de rechter dat zijn cliënt de afgelopen jaren heel wat schulden had opgebouwd. Die liepen op tot zo’n 30.000 euro. “Het praat zijn daden niet goed maar dit is wel de reden waarom hij ze pleegden”, aldus de strafpleiter. Hij stelde net zoals zijn confrater voor om beide inbrekers een werkstraf op te leggen. “Om zo niet enkel structuur in hun leven te krijgen maar ook werkritme”, klonk het.

Beide beklaagden boden op zitting hun excuses aan bij de slachtoffers. Ook bleek dat ze hun slachtoffers kenden. Een van hen liep nog les bij de slachtoffers, de andere kreeg een cadeau toen zijn jongste kind werd geboren. Het duo woont overigens in een straal van zo’n tweehonderd meter. “Dat maakt het voor ons nog pijnlijker”, klonk het nog bij het koppel. “We hebben schrik om jullie opnieuw tegen te komen.”

Het koppel vroeg daarom naast de schadevergoeding ook een contactverbod. “Jullie hebben heel wat van ons afgepakt”, besloot het koppel. “Niet enkel hadden we het feest dat we op nieuwjaarsdag hadden gepland met onze kinderen en kleinkinderen moeten afzeggen, jullie hebben ook het laatste feest met onze moeder afgepakt. Bovendien hebben we haar niet kunnen bijstaan met palliatieve zorgen. Dit nemen we jullie extreem kwalijk.”

Een vonnis in de zaak volgt op 11 maart.