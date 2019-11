Sinterklaas krijgt eigen huis met pietenparcours in Boomstraat Els Dalemans

18 november 2019

17u23 11 Bornem Sinterklaas brengt op zaterdag 23 november een bezoekje aan Bornem. De goedheiligman en zijn pieten worden ontvangen in een speciaal voor hen ingericht Sinthuis. Kinderen kunnen er een pietenparcours afleggen met opdrachten in de verschillende kamers.

“Sinterklaas komt dit keer met een grote koets met paarden naar Bornem, we verwachten hem rond 13.30 uur aan het Landhuis op het Kardinaal Cardijnplein. Na een rondrit door het centrum, begeleiden de muzikanten van de harmonie onze bijzondere gasten naar het Sinthuis. Dat werd ingericht in het pand waar eerder dagbladhandel V-Press gevestigd was. Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten blijven er van 14.15 tot 18 uur”, zegt Goedele De Clerck van gemeente Bornem.

Pietenparcours

“Omdat we heel wat kinderen verwachten, zullen zij even moeten wachten om hun tekening en brief aan Sinterklaas te kunnen geven. Daarom richten we in het Sinthuis een ‘pietenparcours’ in met allerlei activiteiten. Je kan er knutselen, leren multimoven, liedjes zingen, er worden verhalen voorgelezen en meer. Het Sinthuis kwam er dankzij onze Bornemse handelaars, de toegang is gratis voor iedereen!”

Op zondag 1 december gaat de Sintmania nog even verder in Bornem: dan kunnen kinderen in cultuurcentrum Ter Dilft kijken naar de film ‘Sinterklaas en de Wakkere Nachten’ van Hugo Matthysen en Stijn Coninx. Tickets kosten 6 of 3 euro, afhankelijk van de leeftijd, reserveren kan op www.terdilft.be.