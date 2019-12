Sint-Bernardusabdij krijgt 147.000 euro voor restauratie van unieke bibliotheek Els Dalemans

25 december 2019

12u41 0 Bornem De Sint-Bernardusabdij in Bornem kan rekenen op een subsidie van meer dan 147.000 euro vanuit Vlaanderen. Dat geld zal gebruikt worden voor de restauratie van de bibliotheek van de abdij,

“De bibliotheek van de Sint-Bernardusabdij is één van de belangrijkste erfgoedbibliotheken van de provincie Antwerpen. De collectie bevat heel wat belangrijk oude drukken over de Heilige Bernardus en de Cisterciënzerorde, en is hiermee een ongelooflijke bron van kennis over onze geschiedenis. Het doel is om deze waardevolle collectie, na de restauratie van het gebouw, weer op haar vertrouwde plaats te laten terugkeren”, zegt bevoegd minister Diependaele.

De bibliotheek wordt, net als de rest van de Sint-Bernardusabdij, gerestaureerd. De eerste verdieping, de zolder en de bijgebouwen van de abdij werden herbestemd tot woningen. Ook de gevels en daken van de kloostergevels werden gerestaureerd. Eerder werd voor dit project al een erfgoedpremie van 2,1 miljoen toegekend.

Unieke bibliotheek

Nu is het de beurt aan het pronkstuk van het gebouw: de historisch waardevolle bibliotheek. Deze bezit een bijzondere verzameling aan boeken. Er zijn banden uit de 15de eeuw te vinden, oude handschriften met miniaturen uit de 13de en 14de eeuw...

De duizenden boeken werden gereinigd, geïnventariseerd en ingepakt door een ploeg van wel 80 vrijwilligers. De collectie werd daarna opgeslagen in een provinciaal erfgoeddepot, om na de restauratie terug te keren naar Bornem. De bibliotheek wordt immers herbestemd tot erfgoedcentrum, de waardevolle archieven en de boekencollectie zullen dan voor iedereen toegankelijk worden.