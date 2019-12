Sint-Amandsesteenweg krijgt heraanleg: Bornem en Aquafin investeren samen 2,7 miljoen euro Els Dalemans

10 december 2019

15u20 5 Bornem De Sint-Amandsesteenweg krijgt een volledige heraanleg tussen de Branstsedreef en Dulft. De straat krijgt een gescheiden rioleringsstelsel en een volledig nieuwe bovenbouw. Aquafin investeert 2,1 miljoen euro, de gemeentelijke bijdragen van Bornem komt op 570.000 euro.

“We kregen van Aquafin, de beheerder van de waterinfrastructuur, het goede nieuws dat er 2,1 miljoen wordt vrijgemaakt voor een gescheiden rioleringsstelsel in de Sint-Amandsesteenweg. Hiermee zullen regen- en rioleringswater afzonderlijk opgehaald en afgevoerd kunnen worden. Vanuit de gemeente grijpen wij de kans om meteen de bovenbouw aan te pakken, vanaf het kruispunt met de Branstsedreef tot het kruispunt met de Dulftstraat en Absveldstraat”, zegt schepen van openbare werken Stefaan De Landtsheer (IEDEREENBORNEM).

Start over twee jaar

“We gaan deze werken goed moeten coördineren, want het gaat hier om een drukke doorgangsweg en een afstand van een kleine 2 kilometer. Organisatorisch wordt het dus nog een hele kluif. Op dit moment zijn we aan het ontwerp van de bovenbouw bezig, ik schat dat het nog een tweetal jaar zal duren voor de werken effectief van start kunnen gaan.”

Gescheiden fietspad

“Onze absolute prioriteit bij deze heraanleg, is meer aandacht voor de zwakke weggebruikers. We zouden daarom graag een breed, van de rijweg afgescheiden fietspad kunnen aanleggen. Maar hierbij worstelen we met de vele in- en uitritten langsheen de Sint-Amandsesteenweg. We willen daarom graag samen met de winkels en scholen in deze zone bekijken of er ook uitwegen langs andere straten mogelijk zijn.”

“Een tweede punt waar we een oplossing voor zoeken is het gedeelte van de Sint-Amandsesteenweg ter hoogte van het kerkhof. Daar wordt de ruimte tussen de huizen plots een pak smaller, we willen die ‘flessenhals’ bij de heraanleg graag wegwerken maar dan moeten we natuurlijk wél die ruimte vinden.”