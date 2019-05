SIM-Route krijgt na zes jaar nieuwe muziekstraat: “Ik blijf verder doen en zal de route blijven aanvullen.” Tim Van der Zeypen

25 mei 2019

19u25 0 Bornem De Schelde Internationale Muziekstroom (SIM)-route in Klein-Brabant heeft er een nieuwe muziekstraat bij. Vanmiddag werd de Scheldestraat in Bornem omgetoverd tot ‘Klein Amsterdam’. Een eerbetoon aan Vlaams zanger Kris De Bruyne. De nieuwe muziekstraat is de elfde in de reeks en komt zes jaar na de laatste. “Maar er komen er nog zeker extra straten bij”, vertelt een van de bezielers Simon Ielegems.

Samen met zijn partner Franske Comhaire, werd zestien jaar geleden de SIM-route opgericht. Het zou een wandel- of fietsroute worden langs verschillende toeristische plaatsen langs de Schelde van Sint-Amands tot Bornem. Op tien jaar tijd, werden tien verschillende ‘muziekstraten’ opgericht. Al tien straten kregen naast de naam van een Vlaamse muzikant ook een een standbeeld. In 2007 ontvingen Simon en Franske zelfs de Cultuurprijs van de gemeente Sint-Amands voor hun wandel- of fietsroute.

Klein Amsterdam

Vandaag werd in Streek- en vlechtmuseum ‘De Zilverreiger’ in Bornem de naam van de elfde muziekstraat bekend gemaakt: ‘Klein Amsterdam’. Een verwijzing naar het lied van Vlaams zanger Kris De Bruyne. “Kris en ik zijn al jaren boezemvrienden. Het is dan ook een grote eer om hem te mogen bedanken voor de 250 songs die hij heeft gemaakt”, vertelt Simon Ielegems. Samen met de Vlaamse zanger, die intussen al geruime tijd in Sint-Amands woont, mocht de bezieler van het culturele themapad het standbeeld en het daarbij horende naamplaatje onthullen. “Zo’n eer heb ik nog nooit gekregen”, reageerde Kris De Bruyne. “Ik ga niet zeggen dat ik tot tranen toe ontroerd ben maar het scheelt niet veel.”

Ook voor Simon was de bekendmaking van de elfde muziekstraat een emotionele ervaring. Zijn partner en mede-bezieler van de SIM-route overleed bijna drie jaar geleden aan de gevolgen van een ziekte. “Maar ik doe verder. Ik laat het hoofd niet hangen en doe dit ook voor haar”, klinkt het nog bij Simon. Volgens hem zal het ook niet bij de elf huidige muziekstraten blijven. Ook in de toekomst zullen er nog andere muziekstraten bijkomen. “Als de Schelde volstaat, begin ik aan het hinterland”, besluit Simon al lachend. Potentiële namen van Vlaamse zangers wilde hij liever nog niet bekend maken. Al liet hij wel verstaan dat er vele vrouwelijke namen bij zullen zitten.