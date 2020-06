Seniorencentrum richt retro kapsalon in: “Bewoners maken tijdreis naar de jaren ‘70” Els Dalemans

03 juni 2020

10u09 0 Bornem De bewoners van Seniorencentrum Onze Lieve Vrouw in Bornem gaan niet gewoon naar de kapper, zij maken een reis terug in de tijd. “We gaven ons kapsalon een grote make-over, met een retrolook uit de jaren ’70. Naar de kapper gaan wordt zo een hele beleving”, zegt directeur Miguel Michiels.

“Ons kapsalon werd 25 jaar geleden ingericht als een heel eenvoudige ruimte met wastafels en spiegels. Het zag er allemaal maar gewoontjes uit, van een echte kappersbeleving was geen sprake. Net dat laatste is, vooral voor onze dames, zo belangrijk. Naar de kapper gaan moet een ervaring zijn, een gezellige plek waar je wordt verwend en kan bijpraten. We gingen aan het brainstormen en kwamen zo op het idee om voor de warme retrolook te gaan. Deze stijl roept bij onze bewoners immers heel wat herinneringen op.”

Authentieke meubels

“We konden de authentieke meubels op de kop tikken bij een kapper in Limburg, die na vele decennia op pensioen ging. We kregen er meteen een heleboel attributen uit de jaren ’70 bij: oude haardrogers, leuke kapstokjes, oude magazines… Het bijpassende behangpapier maakt het geheel compleet. Vanzelfsprekend is alle apparatuur wél modern, en is het kapsalon aangepast aan rolstoelgebruikers. Wie nu naar de kapper gaat, lijkt wel in een andere wereld terecht te komen.”

Bruine kroeg

“Eerder renoveerden we al onze slaapkamers, die allemaal verschillend behangpapier kregen, en namen we onze gangen onder handen. De volgende klus wordt onze cafetaria, waar we een gezellige bruine kroeg van willen maken. Voor de renovatie leken alle ruimtes in dit huis op elkaar, en daar willen we verandering in brengen. Alles krijgt zo wat meer karakter, en ook zonder echt naar buiten te gaan, kunnen onze bewoners écht naar de kapper of op café.”