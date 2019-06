Scouts bezorgd om nieuwe appartementen naast jeugddorp: “Rustig gelegen, maar tijdens het weekend en vakanties spelen hier véél kinderen”

Els Dalemans

29 juni 2019

16u51 6 Bornem Scouting Bornem maakt zich zorgen om de komst van appartementen op het domein van de Sint-Bernardusabdij in de Kloosterstraat. “De flats liggen op minder dan 50 meter van onze lokalen. Hier spelen elk weekend en elke vakantie kinderen, jongeren organiseren ‘s avonds activiteiten... Deze combinatie zal problemen geven”, zegt Mark Augustinus van Scouting Bornem.

De renovatie van de Bornemse abdijsite is volop aan de gang. Niet alleen de abdij zelf wordt onder handen genomen, ook de oude stallingen aan de rechterkant worden verbouwd. “Men plant hier op het gelijkvloers carports en bergruimte, op de eerste verdieping wil men vier duplexappartementen creëren. Deze flats liggen echter vlakbij ons jeugddorp en krijgen allemaal een balkon in onze richting”, zegt Augustinus.

Groepen van 150 kinderen

“Dit domein is niet alleen de thuis van de lokale scouts- en Chirogroep, ook de speelpleinwerking wordt hier georganiseerd en er komen heel wat andere jeugdbewegingen op weekend of op kamp. Deze zomer verwachten wij al zeker vier groepen van telkens 150 kinderen. Je kan dan om half 8 gewekt worden door een kamplied, overdag wordt er druk en veel gespeeld en ’s avonds brandt het kampvuur...”

“We hopen dat de projectontwikkelaar deze appartementen niet aanprijst als ‘rustig gelegen’. Wie hier op een weekdag een rondleiding krijgt, gelooft dat. Maar op zaterdag en zondag is er heel wat beweging. Wij vinden dat kinderen ook het recht hebben om érgens lawaai te maken en te ravotten, daarom zijn we bezorgd. Want als de kopers niet op de hoogte zijn van het jeugddorp, mogen we ons bij volgende kampvuren, luide spelletjes of jongerenmuziek verwachten aan klachten of een bezoekje van de politie.”

De jongeren dienen daarom een bezwaar in. “Deze lokalen zijn niet alleen belangrijk voor onze werking, we verhuren ze ook. Die inkomsten zijn nodig om de lening van onze nieuwbouw af te betalen. We willen niet het risico lopen dat we deze activiteiten door klachten moeten afbouwen. Tijdens het vorige openbaar onderzoek over de abdijsite in 2016 uitten we al dezelfde bezorgdheden, maar daar werd toen geen rekening mee gehouden.”

Wij vinden dat kinderen ook het recht hebben om érgens lawaai te maken en te ravotten, daarom zijn we bezorgd Mark Augustinus

Burgemeester van Bornem Kristof Joos (N-VA) begrijpt de jongeren. “Wij hopen dat de projectontwikkelaar realistisch is bij de verkoop van deze appartementen, en de kopers kritisch genoeg. Wie hier wil komen wonen, zou toch moeten weten of uitzoeken wie de buren van de abdijsite zijn. Er zijn nu trouwens ook soms meldingen over het jeugddorp, dus die zullen er in de toekomst wel blijven komen.”

“We zijn spijtig genoeg voorbij het punt waarop we zulke grote aanpassingen kunnen maken en deze appartementen hier kunnen vermijden. Het openbaar onderzoek dat nu loopt, gaat specifiek over een andere binneninrichting van het gebouw tot 4 duplexappartementen met een wijziging in de raamopeningen en dakvensters. Maar een bezwaar indienen kan steeds, en dit nog tot en met 3 juli. Wij zullen het dossier daarna rustig bekijken.”