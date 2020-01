Scouting Bornem organiseert laatste kerstboomverbranding: “Klimaat is grootste drijfveer” Els Dalemans

09 januari 2020

16u58 1 Bornem Scouting Bornem organiseert op zaterdag 11 januari de laatste editie van de kerstboomverbranding. “Onze zorg om het klimaat is de voornaamste reden voor deze beslissing. Maar we werken volop aan een nieuw concept, dat we volgend jaar zullen voorstellen”, klinkt het.

De jaarlijkse kerstboomverbranding van de Bornemse jeugdbeweging lokt traditioneel heel wat volk naar het kerkplein. Liefhebbers moeten er zaterdag beslist bij zijn, want Scouting Bornem organiseert vanaf 2021 een ander evenement. “De grootste drijfveer achter de beslissing om geen kerstbomen meer te verbranden is het klimaat. We willen graag de lijn van het jaarthema van vorig jaar, ‘Minder is meer’ doortrekken in onze werking en werken daarom volop aan een nieuw concept voor volgend jaar”, klinkt het.

Fakkeltocht

“Nu zaterdag gaan we er nog één keer stevig voor. We starten met een fakkeltocht, die vertrekt om 17.45 uur op de parking in de Achterweidestraat. We verzamelen er vanaf 17.30 uur, fakkels zijn ter plekke te koop. Om 18.30 uur start de kerstboomverbranding op het kerkplein, naast een knetterend vuur zorgen we ook voor het nodige lekkers én gezellige livemuziek.”

Twee weken later, op zaterdag 25 januari, organiseren de Chirojongens Sint-Stefanus in deelgemeente Hingene hun kerstboomverbranding, vanaf 19 uur in het Beekje. Wie zijn kerstboom mee in de vlammen wil zien opgaan, kan deze deponeren in een van de ophaalpunten aan de verschillende glasbollen in Bornem.