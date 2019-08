Scouting Bornem blijft protesteren tegen komst luxe-appartementen op abdijsite: “Deze plannen kunnen niet gerealiseerd worden volgens het RUP”

Els Dalemans

22 augustus 2019

16u28 0 Bornem Scouting Bornem blijft protesteren tegen de komst van luxe-appartementen om op de site van de Sint-Bernardusabdij, op minder dan 50 meter van het jeugddorp. “Uit het RUP (Ruimtelijk Uitvoeringsplan) voor dit gebied blijkt dat deze appartementen hier helemaal niet mogelijk zijn”, zegt Mark Augustinus van Scouting Bornem.

In juni trok Scouting Bornem in de pers een eerste keer aan de alarmbel in verband met het abdijproject. “Naast de abdij zelf, worden ook de oude stallingen aan de rechterkant verbouwd. Men plant er luxe-appartementen, op minder dan 50 meter van ons jeugddorp en met alle balkons in onze richting. Kloosterheide is echter de thuis van de lokale scouts- en Chirogroep, de speelpleinwerking wordt er georganiseerd, er komen jeugdbewegingen op weekend of op kamp. Overdag wordt er gespeeld en geravot, ‘s avonds gaat het kampvuur aan, zetten we muziek op... Dit gaat problemen geven in combinatie met bewoners van luxe-appartementen, die op zoek zijn naar rust”, aldus Augustinus.

Aanpassingen

“Tijdens een vergadering met het gemeentebestuur en de bouwpromotor werden aan de jeugbewegingen beloftes gedaan over aanpassingen in het dossier. Ook werd ons gevraagd om onze bezwaren in te trekken, wat we niet deden. Uiteindelijk werd door de bouwpromotor een vergunning aangevraagd waar niet één aanpassing in terug te vinden was. We gingen ons daarop wat meer verdiepen in de aanvraag, en daaruit blijkt dat de plannen voor de appartementen, zoals ze nu op tafel liggen, helemaal in strijd zijn met het geldende RUP Sint Bernardusabdij. Men wil plots balkons creëren, de dakhelling wordt aangepast, er komen extra parkeerplaatsen op het terrein...”

Nieuwe bestemming

“Wij hebben nu opnieuw een bezwaar ingediend, en met het openbaar onderzoek achter de rug hopen we dat het huidige gemeentebestuur de regels van het RUP zal volgen. De gebouwen van de oude boerderij kunnen perfect een andere bestemming krijgen. Denk maar aan een muziekschool, een buitenschoolse kinderopvang, het gemeentelijke archief... Dit zijn allemaal zaken die naast het jeugddorp wél kunnen.”

“Het vorige bestuur maakte niet alleen een RUP op voor dit gebied, er werd later ook een verkavelingsvergunning afgeleverd voor deze zone. In zo’n vergunning kan worden afgeweken van een RUP”, reageert schepen van ruimtelijke ontwikkeling Jurgen De Maeyer (IEDEREENBORNEM). “We hebben het bezwaar van Scouting Bornem goed ontvangen, maar ik kan nu nog geen uitspraken doen in dit dossier. Het zal korteling besproken worden op het schepencollege.”