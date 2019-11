Schoolkinderen ontdekken al stukje van ‘Kerstmagie’ in Kasteel d'Ursel Els Dalemans

07 november 2019

18u29 0 Bornem De 28 kinderen van het tweede leerjaar van de Huveneersschool in Hingene (Bornem) trokken donderdag naar het kasteeldomein d’Ursel. Daar wordt druk gewerkt aan de voorbereidingen van Kerstmagie, een reeks theaterwandelingen die plaatsvindt tussen 7 en 23 december. Exact één maand voor de start, lichtte het Kerstmagie-team al een tipje van de sluier.

De schoolkinderen werden ontvangen in de grote inkomhal van het kasteel, waar een lakei hen leerde hoe ze ‘waardig’ moesten stappen. Met beide handen op de rug en een kleine huppel in hun stap trokken de kinderen naar de bibliotheek. Daar nestelden ze zich op grote kussens, voor ze als eersten al een stukje van ‘Kerstmagie’ te zien kregen.

Kasteel d’Ursel wordt voor de theaterwandeling helemaal versierd in een feeërieke kerstsfeer, in de kamers wordt ‘Paniek in het Kerstkasteel’ gespeeld. Alles wordt georganiseerd en gerealiseerd door lokale vrijwilligers: zij zijn samen al wekenlang in de weer met het bouwen van de decors, het maken van de kostuums, het zoeken van de nodige decoratie. Meer dan 100 acteurs en figuranten oefenen ondertussen samen hun rol in.

Tickets reserveren voor Kerstmagie in kasteel d’Ursel in Hingene (Bornem) kan via www.kerstmagie.be.