Schooldirecteurs verstoppen boeken: “Cadeautjes moeten eerlijke vinders aanzetten tot lezen” Els Dalemans

31 augustus 2020

15u47 2 Bornem De vier directeurs van de Klein-Brabantse GO! Scholen verstopten maandag meer dan twintig boeken op verschillende locaties in Bornem en Puurs-Sint-Amands. “We kozen onze eigen favorieten uit, en hopen dat de eerlijke vinders evenveel van deze boeken zullen genieten.”

“Op 1 september start symbolisch een nieuw hoofdstuk, daarom sluiten wij de zomervakantie af met een ludieke boekencampagne. We kozen elk een reeks boeken waar we zelf mooie herinneringen aan hebben, en waarvan we natuurlijk hopen dat de eerlijke vinders ze met evenveel plezier zullen lezen”, zeggen Tom Cornu van basisschool ’t Kasteeltje, Katleen Michiels van basisschool De Schorre, Karen Fraters van atheneum Klein-Brabant en Elien Ooms van basisschool De Linde en freinetschool ’t Hinkelpad.

Klassiekers

“Door meer dan 20 boeken gratis weg te schenken -van de klassiekers zoals Roald Dahl en Thea Beckman tot nieuwe schrijvers- hopen we meer kinderen aan het lezen te zetten. Het is zo belangrijk dat ze dit niet alleen goed kunnen, maar ook grààg doen. We delen de informatie over onze boekenlijst ook op de sociale media van onze scholen, zodat ook onze eigen leerlingen van de tips gebruik kunnen maken.”