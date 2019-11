Schilderwerken aan Scheldebrug bijna klaar – verkeer moet week omrijden voor afbraak stellingen Els Dalemans

16u30 0 Bornem De schilderwerken aan de oude Scheldebrug tussen Bornem en Temse zijn bijna achter de rug. De aannemer breekt in de week van 15 november zijn stellingen af, auto’s moet dan even over de nieuwe brug. Op 22 november kan de oude Scheldebrug weer volledig open voor alle verkeer.

“De renovatie van de oude brug over de Schelde ging in mei van start. De metalen geraamten van de brug werden gezandstraald en opnieuw geschilderd. Dat was nodig om de staalstructuur te beschermen tegen aantasting. De klus gebeurde in verschillende fasen, de aannemer legt op dit moment de laatste hand aan de schilderwerken”, zegt Carolien Peelaerts van De Vlaamse Waterweg.

Mobiele stellingen

“Voor de werken werd een grote constructie gebouwd rondom het geraamte van de Scheldebrug. Van vrijdagochtend 15 november tot donderdagavond 21 november worden deze mobiele stellingen afgebroken. Het verkeer moet die periode weer even in beide richtingen over de naastgelegen nieuwe Scheldebrug rijden, op één rijstrook per rijrichting. Om deze reden zal ook een snelheidsbeperking van 50 kilometer per uur gelden.”

Brugdek en voetpaden

“Vanaf vrijdagochtend 22 november zal de oude Scheldebrug opnieuw open zijn voor alle verkeer en dit tot de start van de volgende renovatiefase. Die staat gepland in het voorjaar van 2020, dan worden het brugdek en de voetpaden van de brug volledig vernieuwd. Tijdens deze werken zal geen verkeer mogelijk zijn op de oude Scheldebrug, opnieuw zal alle verkeer de nieuwe Scheldebrug moeten gebruiken. Als het weer het toelaat, start de klus in maart, de werken zullen ongeveer twee maanden duren.”

“In een derde een laatste fase, van begin mei tot midden november 2020, zal het fietspad op de brug worden aangepakt. Deze werken kunnen worden uitgevoerd zonder hinder voor het wegverkeer.”