Scheldebrug krijgt extra hoogtebegrenzer

De oude Scheldebrug tussen Bornem en Temse krijgt een extra hoogtebegrenzer. De Vlaamse Waterweg plaatst het portaal na verschillende incidenten met vrachtwagens. "We willen de veiligheid van de werknemers op de werf vergroten."

De oude Scheldebrug staat sinds eind mei in de stellingen voor grondige renovatiewerken. De waterwegbeheerder stelde voor de veiligheid een hoogtebegrenzing van 4 meter in, vrachtverkeer dat hoger is moet omrijden via de A12, de Antwerpse Ring en de E17. Ondanks alle nodige signalisatie reden vrachtwagenbestuurders de voorbije weken meermaals tóch door, waarbij ze de bestaande hoogtebegrenzer aan de brug ramden.

“Na die herhaaldelijke incidenten hebben we samen met de lokale politie beslist om een extra hoogteportaal te plaatsen aan de brug. Zo hopen we de veiligheid van de werknemers op de werf te vergroten en de mobiliteit op en om de Scheldebruggen tijdens de werken te verbeteren”, zegt Carolien Peelaerts van De Vlaamse Waterweg.

“De funderingsblokken werden al ter plaatse gebracht, de aannemer zal het bijkomende hoogteportaal plaatsen op dinsdag 16 juli. Het verkeer zal daarom van dinsdagavond 20 uur tot woensdagochtend 5 uur in twee richtingen over de nieuwe Scheldebrug worden geleid.”

De renovatiewerken zelf zitten, ondanks de incidenten, volledig op schema. De aannemer heeft intussen zijn stelling voor de eerste keer verplaatst en kon al starten met de straal- en schilderwerken van het tweede gedeelte van de brug.