Rookmelder voorkomt erger nadat wasmachine begint te roken Tim Van Der Zeypen

29 februari 2020

De hulpdiensten van Brandweerzone Rivierenland zijn zaterdagavond omstreeks 20.30 uur moeten uitrukken naar Branst (Bornem). Een wasmachine was er binnen te roken. Het was de bewoner van de woning zelf die de brand had opgemerkt. Dit nadat de rookmelder in werking was getreden. Het beginnende brandje werd hierdoor tijdig opgemerkt. De bewoner ondernam een eerste bluspoging en inmiddels werd ook de brandweer erbij gehaald. Nog voor aankomst van de brandweer had de bewoner het vuur onder controle. De brandweer moest enkel controleren en de woning ventileren. Bij de brand raakte niemand gewond. De schade bleef beperkt. “Plaats daarom steeds rookmelders, zoals verplicht sinds begin dit jaar, om een beginnende brand zoals dit snel op te merken”, besluit de brandweer.