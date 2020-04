RONDE TEGEN CORONA: Koppel verklapt aan onze heli geslacht van eerste kindje: “We verwachten een meisje!” Els Dalemans

05 april 2020

11u58 10 Bornem Ze zijn nu iets meer dan vier maanden in blijde verwachting van hun eerste kindje, en dus vonden Silke Hielegems en Kenny Vercauteren het hoog tijd om een ‘gender reveal party’ te organiseren. Maar de coronacrisis besliste daar anders over, het koppel verklapte het geslacht daarom tijdens de ‘ronde tegen corona’: “Wij verwachten een meisje!”

“We planden twee feestjes, één voor onze familie en één vrienden, om het geslacht van ons eerste kindje bekend te maken. De uitnodigingen waren verstuurd, de taarten besteld. Maar door de coronacrisis moesten we die feestjes annuleren, en gingen we op zoek naar een andere, originele manier om het nieuws aan iedereen te vertellen. Toen ik vernam dat de helikopter van ‘ronde tegen corona’ zou overvliegen, twijfelde ik dan ook geen seconde om ons in te schrijven”, zegt Hielegems.

Kleurbommetjes

“De winkels zijn gesloten, dus we bestelden de voorbije dagen nog snel roze ballonnen en kleurbommetjes online. Alles werd gelukkig op tijd geleverd, zodat we zondagochtend onze tuin helemaal roze konden versieren. We vonden het een beetje spijtig dat we niet op dit bijzondere moment konden klinken met vrienden en familie, maar deze helikoptervlucht maakt veel goed.”

Niet naar gynaecoloog

Hielegems is uitgerekend voor 11 september. “De zwangerschap verloopt vlot, en door de coronamaatregelen hebben we meer vrije tijd en dus kans om te rusten. Het enige spijtige is dat we niet naar de gynaecoloog kunnen voor onze geplande afspraken, maar dat is niets vergeleken bij de miserie en het verdriet van vele anderen op dit moment. We hebben de komende maanden vast ook nog tijd genoeg om alles te regelen, dus panikeren over aankopen en meer doe ik nog niet.”

Meer over Silke Hielegems