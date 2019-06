Rijbewijs van dronken chauffeur blijkt al ingetrokken te zijn TVDZM

18 juni 2019

Een dronken chauffeur is afgelopen weekend tegen de lamp gelopen bij een controle in Hingene (Bornem). Toen de politie zijn rijbewijs in beslag wou nemen, bleek dat al te zijn ingetrokken. “Hierop werd beslist om het voertuig in beslag te nemen”, klinkt het bij de lokale politie van Klein-Brabant. Die betrapte in Breendonk (Puurs-Sint-Amands) verder nog een chauffeur die rondreed zonder een geldig rijbewijs. Er werd nog een voertuig in beslag genomen dat niet bleek te zijn ingeschreven. Tot slot kon de politie in Mariekerke nog een opgefokte bromfietser tegen houden. Ook zijn bromfiets werd in beslag genomen.