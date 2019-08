Riddermoerstraat wordt eerste fietsstraat Els Dalemans

23 augustus 2019

16u22 2 Bornem De Riddermoerstraat in Branst is de eerste fietsstraat van Bornem.

“We kiezen er heel bewust voor om net van de Riddermoerstraat onze eerste fietsstraat te maken, nadat we eerder dit jaar het autoverkeer in de straat hebben geweerd. Auto’s zijn er enkel nog welkom als plaatselijk verkeer, het aantal fietsers is sinds die ingreep enorm toegenomen. Zeker met de aanwezigheid van voetbalclub KVS Branst, Chiro Branst en Huize de Steiger willen we het fietsen in deze straat er nog meer promoten door deze weggebruikers voorrang te geven”, klinkt het.

“Een fietsstraat is letterlijk ingericht als een fietsroute, met een herkenbaar groot fietspictogram op het wegdek in het begin en op het einde van de straat. Bovendien duidt ook een verkeersbord datzelfde begin en einde aan. Auto’s mogen de fietsstraat inrijden, maar ze mogen er nooit sneller dan 30 km/u én ze mogen de fietsers ook niet inhalen. Fietsers mogen de hele breedte van de rijbaan gebruiken bij éénrichtingsverkeer, of de helft van de breedte langs de rechterkant als de rijbaan is opengesteld in beide richtingen.”