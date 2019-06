Reuzengrote beestenboel palmt domein De Notelaer in Els Dalemans

24 juni 2019

18u33 0 Bornem Varkens van 4 meter lang en 2 meter hoog, een gigantische poedel, twee katten en een reuzengrote beer: allemaal kregen ze maandagmiddag een plekje rondom de vijver van domein De Notelaer in Hingene (Bornem). Daar wordt alles in gereedheid gebracht voor de grote tentoonstelling ‘Flora & the Water Warriors’.

“Onze vzw De Notelaer blaast dit jaar exact 35 kaarsjes uit, en die bijzondere verjaardag willen we graag vieren door nog meer mensen naar ons mooie paviljoen aan de Schelde te lokken. Daarom pakken we uit met deze bijzondere tentoonstelling van twee grote namen: de internationale kunstenaars William Sweetlove en Bart Ramakers”, zegt Marleen Van Bossuyt van De Notelaer.

“Sweetlove is bekend omwille van zijn grote beelden van dieren, en die komen ook bij ons op bezoek. Het transport en de plaatsing waren een hele klus, maar we zijn blij met het resultaat!”

Klimaatprotest

De expo ‘Flora & the Water Warriors’ staat in het teken van het klimaat. Het kunstenaarsduo maakte beelden en foto’s van moderne watergodinnen met een waterfles op hun rug. “De godinnen staan symbool voor de jonge, moedige vrouwen die vandaag opkomen voor het klimaat. We leggen zo de link tussen de classicistische godinnen van vroeger -zoals je ze ook afgebeeld ziet in De Notelaer- en de rolmodellen van het klimaatprotest van nu”, klinkt het. De tentoonstelling is te zien in De Notelaer van 30 juni tot en met 31 oktober, en zal daarna de wereld rondreizen. Meer info via http://www.notelaer.be.