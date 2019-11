Restaurants behouden hun Michelinsterrren – Eyckerhof is er voor 27ste jaar op rij bij: “Niet gerust voor een jaar, maar tot morgenmiddag”

Els Dalemans

18 november 2019

15u28 0 Bornem De vijf sterrenrestaurants uit de ruime regio rond Mechelen behouden allemaal hun Michelinsterren, dat blijkt uit de bekendmaking van de nieuwe Michelingids 2020. Eén van de sterkhouders is restaurant Eyckerhof in Bornem, dat voor het 27ste jaar op rij weer mee schittert aan het culinaire firmament. “Dit blijft spannend, ondanks alle ervaring”, zegt chef-kok Ferdy Debecker.

De restaurants Nuance in Duffel en Pastorale in Reet krijgen van Michelin opnieuw twee sterren, Het Land in Berlaar, Centpourcent in Sint-Katelijne-Waver en Eyckerhof in Bornem zijn elk weer goed voor één ster. In 1993 kregen Ferdy Debecker en zijn vrouw Ann dit goede nieuws voor het eerst, maar ook voor een gevestigde waarde blijft het afwachten tot het laatste moment.

Op het hoogste niveau

“We kunnen beter relativeren dan 20 jaar geleden, maar bij de bekendmaking zit ik nog elk jaar op het puntje van mijn stoel. Iedereen weet dat Michelin geeft en neemt, je krijgt zo’n ster niet voor eeuwig. Het is belangrijk om elke dag opnieuw op het hoogste niveau te presteren, zowel in de keuken als de zaal. Die druk moet je aan kunnen, jaar in jaar uit”, zegt Debecker.

“We mogen onszelf ondertussen bij de ‘ouderdomsdekens’ rekenen, ja, maar ook dat betekent niet dat we nu op onze lauweren mogen rusten. Ik probeer zeker nu waakzaam te blijven: ben ik wel voldoende mee met de trends? Val ik niet te vaak terug op de klassieke basis, proberen en durven we genoeg? We zijn na de bekendmaking van de Michelinsterren niet gerust voor een jaar, maar exact tot de volgende shift morgenmiddag.”