Reglement zwemkledij Breevenbad wordt aangepast: “Dit is een boerkiniverbod” Els Dalemans

12 juni 2019

16u47 18 Bornem Het reglement van zwembad Breeven wordt aangepast. Voortaan is enkel nog zwemkledij tot boven de knie en elleboog toegestaan, op het hoofd kan enkel nog een badmuts. “Dit is duidelijk een boerkiniverbod, dat eerder door Vlaams Belang werd gevraagd. Diegenen die het toen afkeurden, gaan nu wél akkoord”, klinkt het bij CD&V. “Een mooi compromis”, vindt schepen Elke Cuyt. (IEDEREENBORNEM)

Een jaar geleden vroeg gemeenteraadslid Wim Verheyden (Vlaams Belang) om een boerkiniverbod in het Breevenbad. Volgens toenmalig sportschepen Greet De bruyn (CD&V) was dit overbodig. “We hebben nog maar drie keer iemand in boerkini in het zwembad gehad, en dat was via een school”, klonk het. Nu één jaar later wordt het reglement voor het gemeentelijk zwembad toch aangepast, al gaat het volgens burgemeester Kristof Joos (N-VA) niet om een specifiek boerkiniverbod.

“Verduidelijking”

“We verduidelijken gewoon de voorschriften voor zwemkledij, zodat er geen discussies meer mogelijk zijn. Voor onze redders is het immers niet makkelijk om in te grijpen wanneer de zaken niet duidelijk omschreven zijn. In de toekomst kan zwemmen in Breeven enkel nog met kledij tot boven de knie en elleboog, op het hoofd is geen ander hoofddeksel dan een badmuts toegestaan. Met deze nieuwe voorschriften kan er nog steeds veel, er bestaan immers ook kortere boerkini’s. Lange gewaden zijn in de toekomst inderdaad uitgesloten.”

“Uitsluiting”

“De meerderheidspartijen omschrijven het hier omfloerst, maar het gaat wel degelijk om een boerkiniverbod”, reageert Luc De boeck (CD&V). “Wij vinden het spijtig dat dit nodig is, en dat men met deze aanpassing meteen heel wat mensen uitsluit. Wat met iemand met zware brandwonden of huiduitslag, die normaal gezien een badpak met lange pijpen draagt? Deze mensen kunnen voortaan ook niet meer in Bornem zwemmen. Het is bovendien vreemd dat sp.a in 2018 het voorstel van Vlaams Belang niet steunde, maar nu - als onderdeel van IEDEREENBORNEM - wél voor deze aanpassing stemt.”

De schepen in kwestie, Elke Cuyt, deelde na de discussie in 2018 haar mening over het gevraagde boerkiniverbod op Facebook. “Onze gemeenschap wordt nu eenmaal diverser, verdraagzaamheid kost geen energie. Ik vraag me af waarom het voor iedereen zo moeilijk blijkt te zijn om ieder individu zichzelf te kunnen en mogen profileren zoals zij het zelf willen. Waarom hoeft dit steeds storend te zijn voor de medepersoon?”, pende Cuyt neer.

“Op het moment van die Facebookpost was ik nog niet politiek actief, pas in augustus engageerde ik me bij ‘IEDEREENBORNEM’ (Het nieuwe politieke project van sp.a, Groen, Beter Bornem, B!Democratisch en onafhankelijken, red.) Sp.a stemde in 2018 ook niet tégen het verbod, de partij heeft zich onthouden. De reden hiervoor was net de omschrijving ‘boerkiniverbod’”, reageert Cuyt.

Compromis

“Van dat verbod is nu geen sprake, want een boerkini of ander zwempak tot aan de knie kan nog steeds. Op deze manier vind ik een aanpassing van het reglement wél kunnen, omdat we dit doen zonder mensen of groepen te viseren of te polariseren. Deze beslissing is voor mij een mooi voorbeeld van hoe we binnen onze coalitie compromissen sluiten.”