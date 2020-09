Reeks coronaproof evenementen in Bornem: “Laat ons samen veilig plezier maken” Els Dalemans

25 september 2020

14u22 2 Bornem Het coronavirus zorgde voor een wel erg stille zomer in Bornem, maar vanaf zaterdag 26 september komt er terug wat meer leven in de brouwerij. Deze activiteiten worden steeds coronaproof georganiseerd, bezoekers moeten dus ook rekening houden met de geldende maatregelen.

De Boerenmarkt op het Kardinaal Cardijnplein trapt op zaterdagvoormiddag 26 september de reeks activiteiten af. Iedereen kan er zaterdag terecht om verse en lokale voedingswaren aan te kopen.

Showbizz Bart

Zaterdagnamiddag palmt Radio Gaga de Bornemse Bremwijk in. Joris Hessels van het gelijknamige tv-programma brengt voor de gelegenheid Showbizz Bart mee om samen radio te maken. Ze rekenen op de input van bewoners en passanten, luisteren naar verhalen en spelen verzoeknummers. Ook van thuis uit kan er meegeluisterd worden, dankzij een samenwerking met Radio Rivierenland op 104.9 FM.

Modeshow

Een week later, op 3 en 4 oktober, is het tijd voor het Weekend van de Klant. Dit wordt georganiseerd oor Unizo, de Verenigde Handelaars en gemeente Bornem. Op zaterdag 3 oktober wordt de Boomstraat afgesloten van 9.30 tot 19 uur voor een modeshow, deze vindt plaats om 14.30 en om 16 uur aan het vroegere postgebouw.

Twee locaties

Ook de jaarlijkse kermis zakt datzelfde weekend af naar Bornem. Omwille van de coronacrisis staan de kermiskramen verspreid over twee locaties. Op die manier is er meer ruimte beschikbaar, en meer plaats voor veilige wachtrijen. De kramen staan op het Kardinaal Cardijnplein en aan de abdij in de Kloosterstraat en zijn geopend op zaterdag 3 en zondag 4 oktober van 15 tot 21 uur, op maandag 5 oktober van 16 tot 21 uur en op woensdag 7 oktober van 10 tot 21 uur.

Jaarmarkt

Diezelfde woensdag is het zover: van 9 tot 14 uur wordt Bornem Jaarmarkt georganiseerd in de Boomstraat en de Ruiterstraat. De lokale handelaars en de Bornemse verenigingen zetten kraampjes buiten, er zal ook muziek en animatie zijn. Er wordt gewerkt met vier in- en uitgangen: op het Kardinaal Cardijnplein, in de Ruiterstraat, Nieuwstraat en op het kruispunt Boomstraat/Puursesteenweg.