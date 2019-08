Exclusief voor abonnees Recordhouder Hugo Bonnyns stapt zijn 48ste Dodentocht



Els Dalemans

07 augustus 2019

18u52 2 Bornem De absolute recordhouder van de Dodentocht is Hugo Bonnyns (78) uit Aarschot. De fervente wandelaar miste amper twee edities van de 100 kilometer lange tocht, en verschijnt vrijdagavond voor de 48ste keer aan de start. “Ik wandel het hele jaar door, maar de Dodentocht is telkens mijn persoonlijke hoogtepunt.”

“Ik ben helemaal geen recordjager, maar ben natuurlijk wel fier op mijn 47 voorbije Dodentochten. Als beroepsmilitair nam ik al regelmatig deel aan stevige marsen, toen ik in 1971 hoorde dat er in Bornem een 100 kilometer lange wandeltocht georganiseerd werd. Dat was toen al de tweede editie, dus ik startte met een jaartje achterstand. Een tweede keer miste ik de Dodentocht omdat ik nog onderweg was met mijn wandelclub. We stapten toen vanuit Venetië naar Bree, een iets langere tocht maar gelukkig kregen we ook meer tijd”, lacht Bonnyns.

