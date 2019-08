Recordaantal wandelaars stapt 50ste Dodentocht uit: 9.755 deelnemers halen de eindmeet Els Dalemans

11 augustus 2019

00u46 2 Bornem Maar liefst 9.755 wandelaars bereikten de finish van de 50ste editie van de Dodentocht in Bornem. “Drie op de vier deelnemers die vrijdagavond aan de start stonden, wandelden de volle 100 kilometer uit. Dit is een pak meer dan de voorbije jaren, en een gedroomde afsluiter van een fantastische feesteditie”, zegt hoofdcoördinator Gunter Vergauwen.

Met een maximumaantal van 13.000 wandelaars, kon de Dodentocht bij de start vrijdagavond geen records meer breken. Maar de deelnemers zorgden daar zaterdag wél voor. Maar liefst 75 procent van hen haalde ook de eindmeet, dat is een pak meer dan de voorbije jaren. Tot 2017 behaalde steeds 60 tot 62% van de wandelaars de finish, met de eerste deelnemerslimiet in 2018 steeg dat percentage plots tot 69,5 procent.

“Wij zijn er zeker van dat onze deelnemerslimiet iets te maken heeft met dit opvallend hoge cijfer: wandelaars moesten al in maart inschrijven en hadden dus meerdere maanden de tijd om zich voor te bereiden. Zo kregen we meer geoefende deelnemers aan de start, terwijl men vroeger nog spontaan op het laatste moment kon inschrijven voor de Dodentocht”, zegt Vergauwen.

“Ook het weer is natuurlijk steeds een bepalende factor, en het was dit jaar echt ideaal wandelweer. Op een enkele regenbui na was het droog en warm, met af en toe wat wind om af te koelen. Dankzij deze mooie combinatie raakten meer deelnemers dan ooit zo ver op het parcours.”

Boodschappen doen

Het lage aantal opgevers had natuurlijk ook gevolgen voor de organisatie. “We berekenen onze aankopen voor de bevoorrading van de controleposten steeds op basis van de statistieken van de voorbije jaren. We wisten stilaan waar de meeste wandelaars sneuvelden. We hebben natuurlijk altijd wat reserve aangekocht, maar niet in deze hoeveelheden. Omdat zoveel deelnemers dit keer verder wandelden dan ooit voorheen, moesten we op zaterdag letterlijk boodschappen gaan doen om ook die laatste controleposten nog voldoende te bevoorraden.”

Hetzelfde probleem dook op aan de eindmeet, waar voor elke deelnemer ter plaatse een Dodentocht-diploma wordt afgedrukt. “We hadden 9.000 diploma’s besteld, maar ook die hoeveelheid volstond plots niet meer. We konden zaterdag nog snel bij een lokale drukker terecht voor bijkomende exemplaren, van onze medailles hadden we gelukkig wél genoeg voorraad.”

Voor Vergauwen en zijn ploeg was het een gedroomde feesteditie. “Het Rode Kruis meldde ons de gebruikelijke verzorgingen en verwondingen, verder waren er helemaal geen noemenswaardige incidenten. Dit resultaat sterkt ons in de beslissing om voortaan nog maar 13.000 deelnemers toe te laten. We hadden nog zo’n 8.000 mensen op een wachtlijst staan, maar we konden hen onmogelijk allemaal ook laten deelnemen. Zowel voor de organisatie, de veiligheidsdiensten én de wandelaars zelf moet alles comfortabel en veilig blijven.”