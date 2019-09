Recordaantal deelnemers voor scholenveldloop Els Dalemans

20 september 2019

17u06 2 Bornem Maar liefst 1.739 kinderen namen vrijdagnamiddag deel aan de ‘scholenveldloop’ van de gemeente Puurs-Sint-Amands in Park Fort Liezele. Dat is meteen een recordaantal.

“We organiseren deze activiteit voor het eerst op hetzelfde moment voor alle scholen in Puurs en Sint-Amands. Bovendien wordt de scholenveldloop nu tijdens en niet na de schooluren georganiseerd, wat ook weer het aantal deelnemers verhoogt. Omdat niet alle kinderen even competitief zijn, lieten we hen wel de keuze: ze kunnen deelnemen aan de wedstrijd of aan de recreatieve loop”, zegt Marjan Van Ingelgem van de sportdienst.

Krachten leren doseren

“De kinderen van het eerste en tweede leerjaar legden een afstand van 600 meter af, de eerste 400 meter liepen ze achter een touw. Zo leren de deelnemertjes hun krachten doseren en beter hetzelfde tempo aanhouden. De kinderen van het derde tot zesde leerjaar legden de volle 1.000 meter af. Het was een geslaagde editie: we hadden prachtig weer en heel wat ouders kwamen onze sportievelingen aanmoedigen.”

“De Scholenveldloop werd heel bewust georganiseerd op dezelfde locatie en net voor de zesde editie van de Fortloop van zondag 22 september. We gebruiken dezelfde infrastructuur dus kunnen evengoed samenwerken. Hopelijk hebben heel wat kinderen de smaak te pakken, en komen ze zondag nog eens terug!”

Kidsrun tijdens Fortloop

Tijdens de Fortloop kunnen deelnemers kiezen uit 5, 10 of 15 kilometer, het unieke parcours loopt ook nu weer door en rond het Fort van Liezele in Puurs-Sint-Amands. Er worden ook twee ‘kidsruns’ georganiseerd: kleuters leggen 500 meter af en lagere schoolkinderen ongeveer 1250 meter. Alle info vind je op www.fortloop.be.