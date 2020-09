Radio Gaga maakt live radio in Bornemse Bremwijk: “Ontmoetingsalternatief in tijden waarin elkaar ontmoeten quasi onmogelijk is” Antoon Verbeeck

27 september 2020

De Bornemse Bremwijk was op zaterdag het podium van Blokbusters van Radio Gaga. Presentator Joris Hessels bracht voor de gelegenheid Showbizz Bart mee naar Bornem om samen radio te maken. Bewoners en passanten van de Bremlaan en omliggende straten zorgden voor de inhoud van het programma, in de vorm van verzoeknummers en ‘afstandelijke’ interview. “Blokbusters wil met dit concept een ontmoetingsalternatief bieden in tijden waarin elkaar ontmoeten quasi onmogelijk is, door mensen live en via de radio naar elkaars verhalen te laten luisteren”, aldus Kevin Suetens, programmator van cultuurcentrum Ter Dilft. Het cultuurcentrum nam samen met Cinémobiel en vzw CirQ het initiatief voor de namiddag live entertainment. Niet alleen bewoners en passanten in de Bremwijk konden meegenieten, ook thuis kon er meegeluisterd worden dankzij een samenwerking met Radio Rivierenland.