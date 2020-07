Quirina is finaliste ‘Mrs Glamour Belgium 2020’: “Corona zorgde voor originele laatste missverkiezing”



Els Dalemans

02 juli 2020

20u46 0 Bornem Nu ze 27 jaar oud is, vindt Quirina Steenacker het stilaan tijd voor een andere hobby. Daarom neemt de Bornemse op dit moment deel aan haar laatste wedstrijd: Mrs Glamour Belgium 2020. “Door corona viel de hele planning in het water, we hopen in september te weten wie wint.”

“Ik nam eerder al deel aan de wedstrijden ‘Face of Beauty’, ‘Miss Fashion’ en ‘Miss Coast’, nu ben ik finaliste Mrs Glamour Belgium 2020. Ik word wat ouder en krijg andere prioriteiten, maar wou graag afsluiten met nog één allerlaatste missverkiezing. De groep waarin ik beland ben is heel klein en hecht, er zijn al mooie vriendschappen ontstaan en de dames motiveren en elkaar enorm. Van onderlinge strijd is geen sprake”, zegt Steenacker.

Workshops en fotoshoots

“Normaal gezien hadden we de grote finale al achter de rug, maar de coronacrisis besliste daar anders over. We gingen begin maart van start, amper enkele dagen later al werden alle afspraken en uitstappen geannuleerd. Nu alles stilaan weer op gang komt, kunnen we in kleine bubbels toch deelnemen aan workshops en fotoshoots. We mikken op 19 september voor de grote finale.”

Wie wil weten of Quirina Steenacker die dag het kroontje van Mrs Glamour Belgium 2020 krijgt, kan de wedstrijd volgen via Facebook: ‘Mrs Glamour Belgium 2020’