Provincie geeft Eoly vergunning voor bouw windturbine, maar... erfdienstbaarheid van gemeente Bornem ontbreekt Els Dalemans

18 december 2019

16u45 22 Bornem De provincie Antwerpen geeft groen licht voor de bouw van een windturbine langs de N16 in Bornem. Buurtcomité ‘Houd Hingene uit de Wind’ protesteerde eerder tegen de plannen, waarop het gemeentebestuur het project een negatief advies en géén erfdienstbaarheid gaf. “Die hebben we echter nodig om onze turbine te kunnen bouwen”, zegt Stefaan Vanhamme van Eoly.

Eoly, de groene energieproducent van Colruyt Group, plant een windturbine in het industriegebied langs de N16 in Bornem. De actiegroep ‘Houd Hingene uit de Wind’ vreest echter voor slagschaduw en geluidshinder. Met 555 bezwaarschriften en een petitie met 1.250 handtekeningen kon de buurt het Bornemse gemeentebestuur overtuigen een negatief advies te geven voor de bouw van de turbine.

Maar de provincie Antwerpen geeft Eoly nu wél groen licht. “De provincie heeft begrip voor onze argumenten, maar juridisch gezien voldoet dit dossier aan alle voorwaarden. We zullen de komende dagen bekijken wat we vanuit de gemeente nog kunnen doen”, zegt burgemeester van Bornem Kristof Joos (N-VA).

Erfdienstbaarheid

Maar Eoly kan met deze vergunning op zak niet zomaar beginnen bouwen. Gemeente Bornem stemde immers tegen de nodige ‘erfdienstbaarheid in de lucht voor overhangende wieken’. Omdat de turbine van Eoly zo dicht bij de openbare weg komt te staan, zouden de wieken namelijk overhangen over een deel van de Woestijnstraat.

“We zijn er nog niet uit hoe we deze niet-alledaagse situatie moeten aanpakken”, zegt Stefaan Vanhamme van Eoly. “We hopen nog dit jaar de schriftelijke bevestiging te krijgen van de provincie Antwerpen, en plannen begin 2020 nieuwe gesprekken met de gemeente Bornem en met de omliggende bedrijven. Zij hadden immers ook bezwaren tegen de komst van onze windturbine.”

Koen Van de Moortel van actiegroep ‘Houd Hingene uit de Wind’ wacht af: “We begrijpen niet dat het provinciebestuur het advies van de gemeente naast zich neerlegt, terwijl het heel duidelijk is dat er geen draagvlak is voor deze turbine. De afkeuring van de erfdienstbaarheid is gelukkig al een serieuze rem op dit dossier. We zijn benieuwd wat er nu volgt...”