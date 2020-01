Protest van inwoners tegen jagers zwelt aan, Natuurinspectie verscherpt toezicht

Els Dalemans

28 januari 2020

19u31 0 Bornem Het protest van de inwoners van Klein-Brabant tegen de jagers die er actief zijn, wordt alsmaar groter. De Facebookgroep ‘TOTAALVERBOD NU op de jacht in Klein-Brabant’ groeit aan, net als de bijhorende petitie. De natuurinspectie van het Agentschap Natuur en Bos houdt verscherpt toezicht.

Een week geleden ontstond in Bornem heel wat commotie nadat een merrie, opgeschrikt door de schoten van een groep jagers, in een beek sukkelde en overleed. Dat bericht zorgde op sociale media voor tientallen reacties, buurtbewoners deelden verhalen over kogels in hun achterdeur, hagel die tegen de ramen ketst of rond hun oren fluit, jagers die tot vlakbij de huizen achter de fazanten aan zitten, wandelaars die klemmen vinden of fietsers die moeten uitkijken wanneer ze alleen door het bos rijden...

Facebookgroep en petitie

Dat de inwoners het beu zijn, toont ook de Facebookgroep ‘TOTAALVERBOD NU op de jacht in Klein-Brabant’ aan, die bijna 2000 leden telt. Vanuit de groep vertrok ook een mail gestuurd naar de burgemeesters van Bornem en Puurs-Sint-Amands met een reeks eisen over de jacht in Klein-Brabant. De bijhorende online-petitie telt ook al honderden handtekeningen.

Te gevaarlijk

“Wij merken ook dat onze inwoners dit niet meer pikken, omdat sommige jagers zich niet gedragen zoals het hoort”, reageert schepen van dierenwelzijn Nicole Van Praet (IEDEREENBORNEM). “Er worden illegale stroppen gevonden, kadavers van ratten met vergif in... Je mag er niet aan denken dat je met je hond gaat wandelen en hij zoiets in zijn bek neemt, of je kindje dat vergif uit nieuwsgierigheid opraapt.”

“Heel wat inwoners stellen zich ook meer en meer de vraag of de jacht wel moet kunnen in zo’n dichtbevolkt gebied. We krijgen hier stilaan twee ‘kampen’ die lijnrecht tegenover staan. Ik wil daarom graag zo snel mogelijk met alle partijen rond de tafel gaan zitten en een oplossing zoeken, de situatie wordt anders te gevaarlijk.”

Verscherpt toezicht

Het Agentschap voor Natuur en Bos houdt de situatie in de gaten, bevestigt woordvoerder Marie-Laure Vanwanseele. “Onze collega’s van Natuurinspectie konden nog geen inbreuken vaststellen. Maar gelet op de verschillende klachten is er op dit moment wel een verscherpt toezicht in het gebied.”