ProMobiel heeft bedenkingen bij nieuwe Flexbus: “Dit is een veredelde Belbus, en dat systeem werkte niét”

Els Dalemans

03 september 2019

15u04 0 Bornem Burgerbeweging ProMobiel heeft bedenkingen bij de nieuwe ‘Flexbus’, die sinds maandag 2 september rondrijdt in Bornem en Puurs-Sint-Amands. “Het gaat hier om een veredelde Belbus, en dat systeem werkte niét. De Bornembus was wel betrouwbaar, maar werd plots opgedoekt.”

“Wij juichen alle pogingen toe om het vervoer in Klein-Brabant te verbeteren. We waren dan ook enorm blij met de komst van de Bornembus vorig jaar: een busje dat steeds dezelfde route doorheen de gemeente volgde, en op vaste uren in de verschillende deelgemeenten halt hield. Maar de Bornembus werd opgedoekt, en vorige week werd de ‘Flexbus’ aangekondigd. Die bus rijdt geen vaste route maar moet je telkens weer reserveren. Op het eerste zicht lijkt dit project wel héél sterk op een veredelde Belbus, terwijl dat systeem vele onvolkomenheden had”, zegt Dirk Smet van ProMobiel.

Tien minuten wachtmuziek, geen bus

“Inbellen naar de centrale was vroeger vaak een probleem, wij testten de werking daarom ook nu uit. Na tien minuten tevergeefs naar wachtmuziek te zitten luisteren, hebben we weer opgehangen zonder onze bus te kunnen bestellen. Vroeger werden ook heel wat problemen gemeld rond verkeerde registratie, een belbus die niet kwam opdagen, te ver omreed waardoor afspraken in bijvoorbeeld het ziekenhuis niet werden gehaald... Er was zelfs sprake van een ‘zwarte lijst’ van mensen die niet tijdig verwittigden dat ze door ziekte of afwezigheid toch geen belbus konden nemen. Zij werden daarna niet meer geholpen.”

“Deze nieuwe Flexbus-dienst bedient ook niet heel Klein-Brabant, deelgemeente Breendonk valt bijvoorbeeld uit de boot. Net hier kan men echter belangrijke snelbuslijnen naar Brussel en Boom nemen. De bus stopt ‘s avonds vroeg met rijden, een probleem voor treinreizigers die na 21 uur nog in Bornem arriveren. Door al deze onzekerheden en onvolkomenheden blijven mensen de wagen gebruiken, terwijl de betrouwbare Bornembus wél een stuk van het publiek kon helpen.”

“Maak systeem gebruiksvriendelijker”

“Wij vragen daarom dat men bij de organisatie van de Flexbus opnieuw wil focussen op de deelgemeenten waar weinig of geen openbaar vervoer aanwezig is, dat men het inbellen gebruiksvriendelijker maakt, en dat de Flexbus ook ‘s avonds rijdt. Omdat wij dit project graag op de voet willen volgen, vragen we inwoners van Klein-Brabant om ons hun ervaringen met de Flexbus toe te sturen via FlexbusKB@gmail.com. Over 6 maanden maken we de balans op.”

“Het contract van de Bornembus loopt midden oktober af, om de busdienst te verlengen was een nieuwe aanbesteding nodig”, reageert mobiliteitsschepen Saadet Gülhan (N-VA). “De Bornembus bereikte minder reizigers dan gehoopt maar kostte ons wel 210.000 euro per jaar. We moeten dit systeem dus herbekijken vooraleer we het verlengen.”

“De Flexbus rijdt nu twee dagen, dat reizigers nu al tien minuten aan de wachtlijn hangen is slecht nieuws. Ik neem zo snel mogelijk contact op met De Lijn om deze kinderziektes zo snel mogelijk weg te werken. Er komt sowieso een evaluatie van zowel de Bornembus als de Flexbus, ook wij willen vlotter openbaar vervoer in onze gemeente.”