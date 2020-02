Proefproject rond schoolstraat wekt frustraties op bij buren Els Dalemans

17 februari 2020

17u08 0 Bornem Het proefproject met de schoolstraat aan de Huveneersschool in Wintam (Bornem) wekt frustraties op bij de buren. Zij klagen over hinder en gevaarlijke verkeerssituaties. “We zullen bekijken waar we kunnen bijsturen, en beslissen eind deze week of de Victor Kegelsstraat een schoolstraat blijft”, zegt mobiliteitsschepen Saadet Gulhan (N-VA).

De Victor Kegelsstraat in Wintam (Bornem) is sinds september 2019 een ‘schoolstraat’. Dit wil zeggen dat de straat bij het begin en het einde van de schooldag tijdelijk wordt afgesloten voor automobilisten. Het doel is de schoolomgeving veiliger te maken voor voetgangers en fietsers, maar enkele bewoners klagen over hinder. Zij mogen de schoolstraat wel uit-, maar niet inrijden. “De testperiode zou aflopen op 20 december, maar de hekken staan er nog steeds. Wie in de namiddag net bij de start van de schoolstraat met de wagen arriveert, moet een half uur staan wachten. De borden worden soms zelfs tien minuten te vroeg gezet, dan duurt het nóg langer. Bovendien parkeren ouders nu rondom de schoolstraat aan de kant van de weg, of ze gaan zelfs spookrijden in de buurt. Dit maakt de situatie niet veiliger maar net gevaarlijker.”

Aanpassingen

Mobiliteitsschepen Saadet Gulhan (N-VA) is op de hoogte van de verzuchtingen. “De klachten hebben ons bereikt, maar zeker niet iedereen deelt die negatieve ervaringen. Tijdens de informatievergadering begin januari reageerden bijna alle aanwezigen positief. We hebben de proefperiode met de schoolstraat inderdaad verlengd, omdat we eind deze week met het schepencollege een definitieve beslissing willen nemen. We kunnen ook enkele aanpassingen doorvoeren, maar het moet natuurlijk wel nog altijd een schoolstraat die naam waardig blijven.”