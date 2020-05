Priester roept op om Mariabeeld aan raam te zetten: “Van de berenjacht naar de bedevaart” Els Dalemans

02 mei 2020

18u57 0 Bornem Met de maand mei van start, roept priester Steven Barberien van Kerk Klein-Brabant inwoners op op om zo veel mogelijk Mariabeelden aan het raam te plaatsen.

“De afgelopen weken doken massaal veel knuffelberen op achter de ramen van veel huizen. Zo konden de kinderen op ‘berenjacht’ gaan in hun eigen omgeving. Dat vonden wij een heel mooi initiatief, omdat we kinderen zo stimuleerden om eens met andere ogen te kijken naar de huizen in de straat.”

“Met de meimaand van start, lanceren wij een andere oproep. We zullen omwille van de coronacrisis immers geen bezoekje kunnen brengen aan Maria in een of ander bedevaartsoord. Daarom vragen we alle gelovigen om een beeld of afbeelding van Maria aan het raam te zetten, al dan niet met een bloemetje of een kaarsje erbij. Zo maken we samen een ‘raam-bedevaart’ mogelijk.”

“Op bedevaart gaan heeft immers weinig te maken met de afstand die je aflegt, dit kan dus ook perfect in eigen buurt. En net in deze moeilijke periode hebben we nood aan verbondenheid. We kunnen nu niet fysiek samenkomen om Maria te eren, laat ons dat wel in gedachten en met deze actie doen.”