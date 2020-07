Post een foto of kunstwerk van kasteel d’Ursel en win een afternoon tea of verblijf Antoon Verbeeck

01 juli 2020

15u37 0 Bornem Kasteel d’Ursel in Hingene wil met #kasteelinbeeld creatievelingen aansporen om mee te werken aan een zomertentoonstelling rond het kasteel. Wie een mooie foto, tekening, schilderij of ander kunstwerk van het kasteel en het park heeft gemaakt, mag deze online posten met de hashtag.

“De coronacrisis schudde ook onze agenda grondig door elkaar. Het kasteel bleef gesloten, maar het park was gelukkig wel open. Wandelaars genoten volop van deze heerlijke plek vol groen en rust. Nog meer dan anders verschenen ook prachtige foto’s en tekeningen van het kasteel en het park op sociale media. Om creatieve geesten te blijven prikkelen, lanceren we een open oproep om de beste beelden te delen op Instagram en mee te bouwen aan de zomertentoonstelling ooit: online, coronaproof en dichtbij huis”, aldus Veerle Moens, communicatieverantwoordelijke van d’Ursel.

Naast de oproep is er ook een wedstrijd. Wat valt er te winnen? Een avond met 50 eigen gasten in de inkomhal van het kasteel, een groepsverblijf in de vakantiewoning Atelier van Antonine en een afternoon tea met 15 vrienden in de spiegelzaal van het kasteel. Botanisch kunstenaar Hilde Orye, urban sketcher Barbara Luel, schaduwtekenaar Vincent Bal, illustrator Claudia Verhelst en fotograaf Koen Jacobs maakten al werken ter inspiratie. Check het wedstrijdreglement op www.kasteeldursel.be.