Positieve evolutie aan werfzone van Oude Scheldebrug: "Chauffeurs houden rekening met veiligheid van werknemers."

16 juli 2019

In Bornem heeft de politiezone van Klein-Brabant afgelopen weekend 463 autobestuurders gecontroleerd op de N16 ter hoogte van de werfzone van de Oude Scheldebrug. Op die plek telt er tijdens de renovatiewerken aan de brug een maximum toegelaten snelheid van dertig kilometer per uur. De politiezone flitste er zeven chauffeurs. “Het is duidelijk dat er door de weggebruikers rekening wordt gehouden met de veiligheid van de werknemers die op de stellingen aan het werk zijn”, klinkt het bij de politiezone. In totaal werden er dit weekend maar liefst 1.637 chauffeurs gecontroleerd op hun snelheid. De politie deed dit naast aan de werfzone ook nog langs de Rijksweg (N16), de Weertstraat en op de Puursesteenweg. 101 bestuurders zullen binnenkort een proces-verbaal in de brievenbus krijgen.