Politie vindt fles lachgas en wapen in auto van chauffeur die onder invloed van drugs reed Tim Van der Zeypen

15 juni 2020

10u40 0 Bornem De politie van Klein-Brabant heeft bij een WODCA-actie afgelopen weekend 113 chauffeurs gecontroleerd. Zeven chauffeurs hadden een glas teveel uit, de achtste autobestuurder bleek onder invloed van drugs te rijden.

Het rijbewijs van deze man werd onmiddellijk ingetrokken voor vijftien dagen. Hij werd gecontroleerd op de Rijksweg (N16). Opmerkelijk is dat er in zijn auto ook nog een verboden wapen en een fles lachgas werden aangetroffen. “Het wapen en de fles lachgas werden in beslag genomen”, meldt de politiezone nog.

Verder bliezen er nog drie autobestuurders bij verschillende controles in Puurs-Sint-Amands én Bornem positief. “Twee rijbewijzen werden ingetrokken voor vijftien dagen”, aldus de politie nog. “Een chauffeur moest zijn rijbewijs inleveren voor zes uur.”

Tijdens de controle-acties moesten er ook nog vier andere chauffeurs hun rijbewijs inleveren voor drie uur. Zij bliezen allen alarm. Er werd ook een voertuig in beslag genomen. Het voertuig bleek niet te zijn verzekerd. Tot werd er nog een chauffeur geverbaliseerd. Hij negeerde het rode verkeerslicht.