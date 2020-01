Politie verspreidt camerabeelden van vandaal die twee auto’s beschadigde TVDZM

07 januari 2020

10u00 2 Bornem De politie van Klein-Brabant is nog steeds op zoek naar de verdachte die vorige week donderdag een auto in de Kloosterstraat beschadigde. Het verspreidde intussen ook camerabeelden van de man. Inmiddels raakte ook bekend dat de man een tweede voertuig beschadigde.

In de nacht van donderdag 2 op vrijdag 3 januari reed een fietser omstreeks 4.00 uur in de Kloosterstraat, hield plotseling halt en nam de voet van een tijdelijk verkeersbord. Hiermee beschadigde hij vervolgens een voertuig langs de weg ter hoogte van huisnummer 98. “Inmiddels weten we ook nog dat die man een tweede voertuig heeft beschadigd”, laat de politiezone nu weten.

De vandalenstreken werden ook gefilmd en dankzij die camerabeelden kwam er een verdachte in beeld. Alleen kon de politie die voorlopig nog niet identificeren. Het gaf de vandaal nog een weekendje bedenktijd en spoorde hem via een bericht op zijn Facebookpagina afgelopen weekend aan om zichzelf te komen aanbieden op het politiekantoor.

Camerabeelden

“Anders zullen wij de relevante beelden en foto’s op maandag 6 januari verspreiden via onze sociale media en beroep doen op onze inwoners om mee deze verdachte te kunnen identificeren”, klonk het toen. Gisteravond voegde de politie de daad bij het woord en werden de beelden online gezet. Daarop is te zien hoe de man door de Kloosterstraat wandelt.

Met deze beelden hopen de speurders nu dat iemand de verdachte kan herkennen. “Hij of zij die info heeft bij deze foto’s of beelden kan die bij ons melden via info@pz-klein-brabant.be of via 03/293.22.22”, besluit de politiezone. “Ook de dader zelf kan zich nog zelf aanbieden.” Het onderzoek wordt intussen verder gezet.