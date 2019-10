Politie start onderzoek na arrestatie van verdacht duo: “Ze waren in bezit van drugs en ‘belangrijke’ geldsom” TVDZM

25 oktober 2019

09u00 0 Bornem De politiezone Klein-Brabant is een onderzoek opgestart nadat het afgelopen maandag twee verdachten personen heeft opgepakt. Het duo uit Sint-Niklaas was in het bezit van drugs en een noemenswaardige geldsom.

De twee werden omstreeks 23.00 uur opgemerkt in de buurt van hun wagen op het Dokter De Putterplein. “Wanneer het voertuig werd doorzocht, werd er een kleine hoeveelheid cannabis aangetroffen”, luidt het bij de politiezone. “De twee jongeren zelf waren in het bezit van een belangrijke geldsom, enkele gsm-toestellen, een springmes en een gebruikershoeveelheid cocaïne.” De jongeren werden meegenomen naar het politiekantoor en ter beschikking gesteld van het parket in Mechelen. Bij de jongeren thuis werd er ook nog een huiszoeking uitgevoerd. “Na verhoor mochten ze opnieuw beschikken”, besluit de politiezone. “De drugs, het geld, het verboden wapen en de auto werd in beslag genomen.” De politie zet het onderzoek intussen verder. Het onderzoek zal gevoerd worden worden door de lokale recherche van lokale politiezone Klein-Brabant.