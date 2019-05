Politie pakt twee vrouwen op na hele reeks winkeldiefstallen TVDZM

24 mei 2019

17u20 0 Bornem De politie van Klein-Brabant heeft twee vrouwen uit Temse opgepakt. De twee worden verdacht voor een zevental winkeldiefstallen. De schade loopt mogelijks op tot enkele duizenden euros

De twee vrouwen konden worden opgepakt dankzij een getuige. Die zag hoe de twee donderdagnamiddag een schoenenwinkel in Bornem binnenwandelden en zich meteen verdacht begonnen te gedragen. “Wanneer ze de zaak verlieten, stond de politie hen op te wachten”, klinkt het bij politie en gerecht. “In hun voertuig werden vervolgens heel wat gestolen goederen gevonden.” Naar verluidt zou het gaan om t-shirts, enkele kinderschoenen, sportschoenen, kleedjes en sierjuwelen. De buit loopt in totaal op tot enkele duizenden euros.

Na hun arrestatie kon de politie hen linken aan zeven winkeldiefstallen. Het ging om allemaal winkels uit het centrum van Bornem. Naast de schoenenwinkel sloegen ook nog toe in kledingzaken en bij juweliers. Naar verluidt gedroegen ze zich telkens als klanten maar haalden ze hun slag thuis wanneer de winkelbediende even niet oplette. De spullen werden telkens weggestopt een grote winkelzak. Bij een winkel boden ze aan de kassierster zelfs iets kleins aan om geen argwaan te wekken.

Na hun arrestatie werden ze in de loop van vrijdagnamiddag voor de onderzoeksrechter in Mechelen gebracht. De twee vrouwen van 43- en 45- jaar oud werden in verdenking gesteld maar mochten beschikken onder voorwaarden. Binnenkort zullen ze zich wellicht voor de rechter moeten gaan verantwoorden.