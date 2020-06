Politie onderzoekt overval op sigarettentransport Tim Van Der Zeypen

29 juni 2020

19u45 2 Bornem De politie van Bodukap is samen de recherche van de Federale Politie Antwerpen een onderzoek opgestart naar een overval op een sigarettentransport. De overval vond afgelopen vrijdagochtend plaats.

Toen hielden twee mannen een kleine vrachtwagen tegen in de Vrijheidstraat Temse. De chauffeur vervoerde een hoeveelheid sigaretten. Het duo was gewapend. Ze namen de chauffeur mee naar een bedrijventerrein langs de N16 in Bornem. Daar werd hij opnieuw bedreigd met een wapen en gekneveld. Hij moest er zijn hele lading sigaretten afgeven. Vervolgens sloegen de daders op de vlucht.