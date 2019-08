Politie neemt wagen van dronken bestuurder in beslag TVDZM

21 augustus 2019

De politie van Klein-Brabant heeft in Bornem een auto in beslag genomen van een autobestuurder. De chauffeur was onder invloed van alcohol én drugs. De man werd aan de kant gezet door een politiepatrouille. Toen bleek dat de persoon die achter het stuur zat, eigenlijk niet mocht rijden. “Zijn rijbewijs was namelijk al ingetrokken”, luidt het bij de politiezone. “Sommige autobestuurders leren het blijkbaar nooit.” De agenten namen in opdracht van het parket in Mechelen zijn voertuig onmiddellijk in beslag.